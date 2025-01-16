رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير الامتحانات بكلية التربية للطفولة المبكرة

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية يرافقه الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية التربية للطفولة المبكرة، وكان في استقبالهما الدكتورة إيناس الشتيحى عميد الكلية ووكلاء الكلية.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها جامعة المنوفية لتعزيز جودة العملية التعليمية وضمان توفير بيئة مُتميزة للطلاب، بما يدعم تحقيق أهداف الجامعة في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والإداري، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء الملائمة لطلابها لتحقيق النجاح والتفوق .

وتابع الدكتور أحمد القاصد أثناء جولته الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تضمن توفير مناخ مناسب للطلاب داخل اللجان، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب، وشدد على أهمية الإلتزام بالإجراءات التنظيمية والتدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الإمتحانات .

كما شدد على ضرورة توفير الدعم الكامل للطلاب وتذليل أي عقبات قد تواجههم وتوفير الرعاية الطبية للطلاب أثناء أداء الامتحانات.