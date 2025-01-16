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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط 2.5 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 2,5 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالورشة المُشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (قرابة 2,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).. وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار بها بهدف الربح.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

لتصنيع الألعاب النارية ورشة 2,5 مليون قطعة ألعاب وزارة الداخلية