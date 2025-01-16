مديرية أمن الإسكندرية تنفذ حملة مكبرة ضد النباشين بشوارع حي العجمي

نفذت مديرية أمن الإسكندرية بالتعاون مع الجهات المعنية وشركة نهضة مصر حملة مكبرة على النباشين في شوارع حي العجمي غرب الإسكندرية، في إطار الحملات الأمنية المستمرة.

وبناءً على توجيهات اللواء حسن عطية، مدير الأمن، واللواء محمد عماره، الحكمدار العام، وتنفيذاً لتكليفات اللواء محسن عبيدو، مساعد المدير للوحدات، تم العمل على التخفيف عن كاهل المواطنين السكندريين ودعم شركة نهضة مصر في أداء مهمتها.

تحت إشراف العقيد هشام عبد الباعث، مأمور قسم شرطة البيئة والمسطحات، والمقدم هيثم الشيخ وكيل القسم، والرائد محمد بريك معاون القسم، وبالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تم تنفيذ الحملة في مواجهة النقاط الخاصة بنبش المخلفات. وقد أسفرت الحملة عن التعامل مع المخالفين وتحفظ على مخلفات القمامة التي كانت بحيازتهم، مع نقلها إلى سيارات الشركة وتنظيف الأماكن التي تم تفريغها من المخلفات، بالإضافة إلى التخلص منها بشكل آمن في المدفن الصحي.

كما استجابت الحملة لشكاوى المواطنين التي تفيد بوضع المخلفات في مداخل الشوارع العامة والمنازل، مما يسبب تلوثًا بيئيًا وانتشار الحشرات، وقد عبر الأهالي عن شكرهم للجهات الأمنية المشاركة في الحملة، مؤكدين أنها ساهمت في حماية صحتهم ومنع عرقلة الطرق أمام منازلهم.

من جانبه، أكد أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر، أن توجيهات إدارة الشركة برئاسة المحاسب حسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة، تقضي بالتعاون المستمر مع الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة وحماية عمال النظافة والمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة.