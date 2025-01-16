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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 11 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

بقرية طلمبات 7 بالرياض

ضبط مخلل غير صالح
ضبط مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي بكفرالشيخ
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أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن ضبط 11 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي و10 طن ملح مجهول المصدر بقرية طلمبات 7 بمركز الرياض، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين، ومديرية الصحة، وإدارة البيئة، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتجهيز المخلل يحتوي على 10 براميل مخلل بوزن 10 طن، و10 براميل بوزن 1 طن، بالإضافة إلى 10 طن من الملح مجهول المصدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على المصانع والأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحال الجزارة وغيرها، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأغذية المقدمة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، كافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بالتصدي بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114»‏.

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اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ مديرية التموين بكفر الشيخ ضبط مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي بكفرالشيخ محافظة كفرالشيخ حملة تموينية على معمل لتصنيع المخللات بكفرالشيخ