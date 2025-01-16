طاقة النواب تشيد بجهود الدولة في إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بأسوان

أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب باستراتيجية الدولة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال استعراض مسؤولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعدد من مشروعات الكهرباء مع بدء زيارة اللجنة لمحافظة أسوان التي أصبحت عاصمة الطاقة المتجددة لتفقد محطة أبيدوس لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، الأهمية الكبيرة لمثل هذه المشروعات الاستراتيجية، في ظل أن العالم يشهد تحولًا كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك في إطار الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية المستدامة.

وقال، إن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المجال من خلال مشاريع قومية طموحة تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي القدرة الكلية لشبكة الكهرباء بحلول عام 2030 مشيرًا إلى أن محطة بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان تعد (نموذج عالمي) فى هذا الإطار، حيث بدأت مصر في عام 2018 في إنشاء مشروع "بنبان" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان والذى يمتد الى مساحة 37 كم2 بقرية بنبان غرب النيل وقد تم الانتهاء من المشروع بالكامل وافتتاحه في ديسمبر 2021، والذي أصبح نموذجًا يحتذى به عالميًا في كفاءة التشغيل والتعاون بين المستثمرين والدولة، والذي أُطلق عليه لقب "عاصمة العالم للطاقة الشمسية"، وهو تجسيد لجهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.

وأوضح النائب طلعت السويدي، أن الإنجازت استمرت بافتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بقرية فارس بالمحافظة بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات، وقد جاءت فكرة إنشائها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي تمثل إنجازًا كبيرًا باستخدام أكثر من مليون لوحة طاقة شمسية وتقنيات حديثة لتخزين الطاقة، مما يجعلها الأولى من نوعها في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد أن الطاقة والبيئة بمجلس النواب كان ولا يزال وسيظل لها دورها الكبير والريادى في تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، وقد ناقشت اللجنة على مدى فصلين تشريعيين العديد من القضايا المتعلقة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومن أهمها سياسات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وخططها المستقبلية في مجالات الطاقة المتجددة، واستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وتحويل المباني الحكومية إلى مباني خضراء مستدامة باستخدام الطاقة الشمسية، وبحث آليات تركيب المحطات الصغيرة لتوليد الكهرباء أعلى أسطح المباني والمظلات.

وأضاف، أن اللجنة ناقشت ايضا آليات تركيب المحطات الصغيرة لتوليد الكهرباء أعلى أسطح المباني والمظلات، وفي 2 يناير 2017 الماضي تم مناقشة دراسة تعميم استخدام تكنولوجيات وتطبيقات الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة في قطاع الأبنية والمرافق الحكومية في ظل مبادرة (شمسك يا مصر)، كما ناقشت اللجنة في 10 أكتوبر 2027 المشكلات والتحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء في موضوع الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، وبحث فكرة من يقوم بإنتاج طاقة شمسية يضخ الفائض من استهلاكه على الشبكة مقابل حصوله على عائد مادي لذلك.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت كذلك في 20 نوفمبر 2017 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 328 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بأسوان، وفي 23 يناير 2018 ناقشت اللجنة نشر استخدامات الطاقة المتجددة والنظم المتكاملة لترشيد الطاقة وتم مناقشة تحويل مبنى البرلمان إلى مبنى أخضر بيئي مستدام باستخدام الطاقة الشمسية والمياه الرمادية.

وقال النائب طلعت السويدي، إنه بناء على ذلك قررت اللجنة فتح هذا الملف الضخم خاصة لما يمثله من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر وسعيا منها للنهوض بقطاع الكهرباء بشكل عام وبحث حلول غير تقليدية لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى أنه يحمل جزءًا هامًا يدخل مجال اختصاص اللجنة وهو (قطاع البيئة) حيث تتجه جهود الدولة المصرية نحو الطاقة المتجددة كجزء من الجهود العالمية التي تهدف إلى الحدّ من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال استراتيجيات شاملة للتخفيف من آثار تغير المناخ والمساهمة في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يعزز دعم أولويات التنمية الوطنية، بمعنى أن هذا الملف يجمع ما بين اختصاصات اللجنة بل ويمثل رؤية مستقبلية للطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

محافظات صعيد مصر وفي مقدمتها محافظة أسوان تتميز بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالنواب، أن محافظات صعيد مصر وفى مقدمتها محافظة أسوان تتميز بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات الكهربائية بمحافظات أسوان وسوهاج والبحر الأحمر، وأننا نعطي أكبر اهتمام بمشروعات التنمية المجتمعية لمشروعات الكهرباء والطاقة، كما أن محافظة أسوان أصبحت عاصمة الطاقة المتجددة وهناك مشروعات متعددة للطاقة المتجددة فى البحر الأحمر وسوهاج من الشمس والرياح.

وأوضح الخياط: إننا نهتم بطاقة الرياح مثل جبل الزيت لأن ذلك يسهم فى توفير الكهرباء واستغلال كل مصادر الطاقة خاصة الصديقة للبيئة، مشيدا بالدور المهم الذى تقوم به لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى دعم ومساندة جهود الدولة فى كل ما يتعلق بملفات وقضايا خاصة باستغلال مصادر مصر في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة

وكشف الدكتور محمد الخياط أن مصر لديها استراتيجية واضحة المعالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مثمنا التشريع الذى أصدره مجلس مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من خلال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس وهذا التشريع اعطى تيسيرات كبيرة لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكد الدكتور محمد الخياط على الأهمية الكبيرة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مشروعات تحلية المياه والسيارات الكهربائية مشيرا إلى أهمية الاستمرار في إنتاج المزيد من مشروعات الطاقة الجديدة.