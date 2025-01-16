جامعة حلوان تكرم الأساتذة الفائزين بتمويل 48 مشروعًا بحثيًا

نظمت جامعة حلوان احتفالية لتكريم الأساتذة والباحثين الحاصلين على تمويل لمشروعاتهم البحثية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وخلال الاحتفالية، أعرب الدكتور قنديل عن فخره واعتزازه بالباحثين وجهودهم في تطوير البحث العلمي، مؤكداً التزام الجامعة بدعم الأفكار الإبداعية والمشروعات البحثية المتميزة التي تسهم في معالجة التحديات المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد شهد صندوق البحث العلمي بالجامعة تقديم 105 مشروعات بحثية، تم اختيار 48 منها لتبنيها وتمويلها. ويقدم الصندوق دعماً متنوعاً يشمل تمويل الأبحاث العلمية والتطبيقية، والرسائل العلمية، وتوفير الأجهزة، وتطوير المعامل، ومشروعات التخرج، بالإضافة إلى المشروعات الدولية وتشكيل فرق بحثية دولية.

وأكد رئيس الجامعة، على تقدير العلم والعلماء، والسعي نحو إنتاج علمي حقيقي وإنشاء شركات قائمة على المنتجات البحثية. كما تعمل الجامعة على الاستفادة من إمكانات كلياتها المختلفة في أعمال الصيانة والتطوير، وتعزيز البنية التحتية.

أشاد الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحث العلمي، بهذا اليوم واصفاً إياه بأنه "عرس للبحث العلمي". وأكد أن هذا الاحتفال يأتي تقديراً من جامعة حلوان للدور الحيوي الذي تضطلع به كلياتها وأقسامها العلمية، متمثلة في علمائها وباحثيها، في دفع مسيرة البحث العلمي ليس فقط في الجامعة، بل في مصر بأكملها.

وشدد على أن البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية في تطور الشعوب ونهضتها، ودعامة رئيسية لتقدم الدول وازدهارها. وأضاف أن تطوير البحث العلمي قد أصبح قضية أمن قومي وخياراً استراتيجياً لا غنى عنه، نظراً لدوره المحوري في صياغة الحاضر وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

شهد صندوق البحث العلمي بجامعة حلوان تطوراً ملحوظاً في دعم المشروعات البحثية عبر السنوات، حيث بدأ مسيرته في عام 2019 بإطلاق أول دورة تمويلية تقدم لها 11 بحثاً من مختلف قطاعات الجامعة وكلياتها. وفي عام 2021، أطلق الصندوق دورته الثانية التي استقطبت 9 مشاريع بحثية.

شهد عام 2022 نقلة نوعية في آلية التمويل، حيث توسع الصندوق في مجالات الدعم ليشمل عدة محاور إضافية بجانب المحور العام، فتضمن الإعلان مشروعات البنية التحتية، وقضايا الإقليم الجغرافي، والتغير المناخي، وتطوير المعامل البحثية في مختلف كليات الجامعة.

وفي عام 2024، أطلق الصندوق مبادرة خاصة للنشر الدولي، تميزت عن المنح العادية باستهدافها قطاعات محددة شملت القطاع الطبي والقطاع الهندسي وقطاع العلوم الإنسانية والتربوية. وقد شهدت هذه المبادرة إقبالاً كبيراً، حيث تقدم للحصول على التمويل أكثر من 60 مشروعاً، نجح منها 48 مشروعاً في الحصول على التمويل.

وفيما يلي أسماء الأساتذة والباحثين الفائزين بتمويل المشروعات البحثية:

كلية العلوم برئاسة الدكتور مجدي الحجري عميد الكلية : ( د . مصطفى يحى مراد - د. نشوى حامد عبد الله – د. ياسمين محمد محمد – د. رحاب محمود عبد الحميد – د. عبدالله المرسي السيد – د. إسلام طارق محمد – د. محمد جمال عبد الناصر – د. رشا عبد الله عزام - د. جلال الدين حمزة الجميعي – د. نانسي طه – د. سارة محمد عبده – د. هبة السيد عوض).

كلية الطب برئاسة الدكتورة رشا رفاعي عميد الكلية : ( د. احمد محمد محمد عفيفي – د. حنان مينا فؤاد) .

كلية الصيدلة برئاسة الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية: ( د. وفاء عبده زغاري – د. مروة محمد محمود – د. ياسمين مجدي فهيم - د. شهندا محمد عبد المنعم - د. محمد ابراهيم قطب – د. دعاء محمد عبد المحسن – د. سلوان حامد مصطفى - د. شهيرة نوفل ابراهيم – د.السيد كمال السيد – د. فارس ابراهيم فرج – د. هلال زاهر هلال – د. أحمد مرضي عبد المجيد – د. اسراء امجد عبد العزيز – د. رباب عبد المنعم الديب – د. مريم عربي فكري) .

كلية الآداب برئاسة الدكتورة مها حسني : ( د. منى فؤاد عطية).

كلية الفنون التطبيقية برئاسة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية : ( د. اسراء مصطفى احمد – د. وائل محمد احمد –د. دعاء عبد الرحمن محمد ).

كلية الهندسة بحلوان برئاسة الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية : (د. محمد عبد الله عبد الرحمن - د.بسمة عبد المنعم مبروك – د. مصطفى محمود عبد الحكم – د. محمد مصطفى سيد – د. هدير احمد حسن).

كلية الهندسة بالمطرية برئاسة الدكتور عمرو عبد الهادي: ( د. ابو المجد هاشم ابو المجد – د. محمد الموصلي – د. هاني منيب – د. احمد عبد النعيم – د. مروة كمال فخري – د. مروة مصطفى يوسف – د. مي تيمور محمد – د. اسلام الصغير محمود).

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات التقدير ، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز.