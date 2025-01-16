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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط دجال في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل إجتماعى .
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال مزاولته أعمال الدجل والشعوذة وإيهامه ضحاياه بقدرته على العلاج الروحانى والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة .. وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل –هاتفى محمول "بفحصهما فنياً" تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")..وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.  
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية جرائم النصب والإحتيال أعمال الدجل والشعوذة