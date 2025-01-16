صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة، بصورة جماعية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 18.7 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 2,196 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.73%، ليغلق عند مستوى 29,605.12 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 3,120.06 نقطة.

كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.33%، ليغلق عند مستوى 8,229.69 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.14%، ليغلق عند مستوى 11,326.45 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.73%، ليغلق عند مستوى 13,024.07 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.69% ليغلق عند 36,784.66 نقطة، كما ارتفعت مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.36%، ليغلق عند مستوى 6,587.95 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 50.4 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 60.4 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.1 مليار سهم، من 103.7 ألف صفقة منفذة.