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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يخوض مرانه الختامي لمباراة أورلاندو غدًا بحضور وسائل الإعلام

مران الاهلي
مران الاهلي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في السادسة مساء غد بمقر النادي بالجزيرة. 

وتحضر وسائل الإعلام الربع الساعة الأولى من المران وفقًا للقواعد المتبعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو مساء السبت المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات. 

وتأهل الأهلي وأورلاندو إلى الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفريقان الفوز في الجولة الخامسة على حساب استاد أبيجان وشباب بلوزداد. 

ويدخل الأهلي مباراة أورلاندو  مساء بعد غد باحثًا عن الفوز لتصدر قمة المجموعة الثالثة.

الأهلى أورلاندو بايرتس بالجزيرة السادسة