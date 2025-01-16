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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة حرس الحدود بالدوري

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها في الرابعة عصر اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وكان السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، حرص خلالها على منح التعليمات الفنية الأخيرة قبل مواجهة حرس الحدود.

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