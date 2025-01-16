أكرم توفيق يوقع للشمال القطري| تفاصيل ومدة العقد

كشفت تقارير صحفية قطرية، اليوم الخميس، عن توقيع أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي على عقود انضمامه لنادي الشمال القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة "العرب" القطرية، إن أكرم توفيق وقع العقود الرسمية مع نادي الشمال وينضم للفريق بداية الموسم الجديد.

وكشفت مصادر أن أكرم توفيق حصل على مقدم التعاقد مع نادي الشمال والمقدر بنحو نصف مليون دولار من ووقع على عقد مدته ثلاث مواسم بمبلغ 3 ملايين و700 ألف دولار، حيث سيتقاضى في الموسم الأول مليون دولار والموسم الثاني مليون و200 الف دولار والموسم الثالث مليون ونصف المليون دولار.

تعثر مفاوضات تجديد عقد أكرم توفيق

وكانت مفاوضات الأهلي مع أكرم توفيق تعثرت في الفترة الماضية بسبب المقابل المادي حيث طلب اللاعب الحصول على 20 مليون جنية في الموسم في الوقت الذي توقف عرض الأهلي عند 11 مليون جنية سنويا تزيد مليون جنية كل موسم على أن يوقع الالعب على عقد لمدة 5 مواسم.