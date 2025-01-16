حماة الوطن بالخارج: وقف إطلاق النار في غزة يثبت عبقرية الرئيس السيسي سياسيا وعسكريا

ثمن المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج الجهود المصرية القطرية الأمريكية في الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد اعتداء الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني لأكثر من عام.

وأشاد علاء زياد بالدور الذي تقوم به القيادة السياسية منذ الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والذي دائما ما كان يدعو بالوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية حتي الوصول إلى اتفاقية الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة وهو ما يؤكد على حنكة وعبقرية الرئيس السيسي سياسيًا وعسكريًا لتجنب المنطقة والعالم ويلات الحروب.

وشدد علاء زياد على ضرورة أن يقود هذا الاتفاق إلى سلام عادل مستدام يصل إليه الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

وطالب علاء زياد الفصائل الفلسطينية بالتضامن والتوحد في إعلاء المصلحة الوطنية التي سيكون لها الأثر الأكبر في تعزيز قوة الموقف الفلسطيني وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.

ودعا زياد المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلى للالتزام بقرار وقف اطلاق النار؛ وتنفيذ جميع البنود التى تم الاتفاق عليها والانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها؛ وسرعة التحرك لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالينا في قطاع غزة.