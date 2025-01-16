أبو زيد لـ"وفد صيني": الأقصر بها منطقة صناعية واعدة تهدف لجذب المستثمرين دون تعقيدات

أكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الاقصر، اليوم الخميس، أن الأقصر بها منطقة صناعية واعدة تحكمها قوانين الاستثمار في مصر، وتهدف لجذب رجال الأعمال دون أي تعقيدات.

زيارة الوفد الصيني

جاء ذلك خلال استقبال نائب محافظ الأقصر، لكاي شيانجين المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمقاطعة شاندونج، ورئيس جمعية شندونج الشعبية للصداقة، مع الدول الأجنبية والوفد المرافق له، بحضور الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، ومحمد غزالي مدير إدارة الاستثمار بمحافظة الأقصر، والدكتور محمد محيي الدين نقيب الزراعيين بمحافظة الاقصر.

فى بداية اللقاء، رحب نائب محافظ الأقصر بالوفد الصيني، معربًا عن خالص سعادته بهذا اللقاء، كما أبلغهم تحيات وتقدير المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والذي حالت ظروف سفره للقاهرة دون حضور اللقاء.

وأكد نائب محافظ الأقصر، خلال اللقاء، على أهمية التواصل فى كافة المجالات الثقافية والتجارية والزراعية والتقنية، مؤكدًا على انبهاره بالحضارة الصينية وتطورهم فى كافة المجالات، وأن المجتمع الصينى مجتمع منظم، كما أننا نسعد بنقل الخبرات فى جميع القطاعات وخاصة مجال الحفاظ على الآثار والتراث، كوننا اصحاب حضارات عريقة.

وتهدف الزيارة، إلى تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والاقتصاد والتجارة والتعليم وكذا زيارة جامعة الأقصر لتعزيز التعاون اللغوي والثقافي وتبادل الطلاب والدارسين والدراسات في مجال الآثار المشتركة، وتدريس اللغة الصينية.

وفد صيني يعرب عن انبهاره بالحضار المصرية القديمة

ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد الصيني عن خالص شكره لحسن الاستقبال، كما أبدى انبهاره بالحضارة المصرية القديمة، مضيفًا أن الأقصر مدينة عريقة شعبها يتشابه والشعب الصيني فى حب الآثار والتاريخ، وأن مصر هى أول دولة عربية وأفريقية في إقامة علاقات مع جمهورية الصين الشعبية وذلك كونهما من أقدم الحضارات فى العالم.

ثم قدم الوفد، عرضًا تفصيليًا عن مقاطعة شاندونج كونها معقل الثقافة الكونفوشسية ومهد للحضارة الصينية وهى واحدة من أكبر المقاطعات، وأن تعداد سكانها يبلغ نحو ١٠٠ مليون نسمة اى ما يوازى تعداد جمهورية مصر العربية، وتتشابه جغرافيا مع مصر بوجود نهر النيل هنا والنهر الأصفر هناك.

وفى ختام كلمته وجه الوفد الصيني، الدعوة، لحضور المتخصصين الحاضرين لزيارة المقاطعة فى شهر مايو المقبل، كما تم عرض مذكرة تفاهم بين المقاطعة والأقصر، وفي ختام اللقاء، قام الجانبين بتبادل الهدايا التذكارية والدروع تعبيرًا عن الصداقة بين الجانبين.

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