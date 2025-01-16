بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الذهب في مصر يسجل 3800 جنيه ويصطدم بهبوط الدولار

ارتفع سعر الذهب المحلي، مع بداية تداولات اليوم وذلك بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي إلى أعلى مستوى في شهر، حيث تعتمد تحركات السعر المحلي حالياً على حركة أونصة الذهب العالمي، بينما يواجه السعر ضغط من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3800 جنيه للجرام ليتداول عن نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 8 جنيهات ليغلق عند المستوى 3788 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3780 جنيه للجرام.

والارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي؛ حيث يعد المؤثر الأساسي على حركة السعر المحلي حالياً هي سعر الذهب العالمي، خاصة مع الطلب المحدود على الذهب المحلي بسبب ارتفاع أسعاره.

من جهة أخرى، نجد أن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية قد ساهم في الحد من مكاسب الذهب بشكل كبير، ليؤدي هذا إلى تحركات مستقرة لأسعار الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة، وفق جولد بيليون، أيضاً منذ بداية استحقاق الشهادات البنكية لاحظنا عدم انتقال سيولة نقدية كبيرة من البنوك إلى سوق الذهب، وذلك بسبب تجديد العديد من الأفراد للشهادات من جديد بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب المحلي الذي قلل من الطلب على الاستثمار فيه.

توقعات أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى في شهر وذلك في ظل تراجع الدولار الأمريكي بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن بعد وقف إطلاق النار في غزة.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع مع بداية تداولات اليوم وذلك بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي، ليتمكن السعر المحلي من الاستمرار في الارتفاع لليوم الثالث على التوالي بالرغم من تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

استطاع سعر الذهب العالمي أن يرتفع يوم أمس ويخترق منطقة المستوى 2690 دولارا للأونصة وأن يغلق فوق خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو الأمر الذي ساعد على استمرار ارتفاع السعر اليوم ليتداول فوق المستوى 2700 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

وصل سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى المستوى 3800 جنيه للجرام خلال تداولات اليوم ليستمر في محاولاته لاختراق هذا المستوى بعد أن كون زخما إيجابيا خلال الأيام الماضية، وقد يتمكن من اختراق هذا المستوى خلال جلسة اليوم إذا وجد مزيدا من الدعم من ارتفاع السعر العالمي.