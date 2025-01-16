نتنياهو يحاول إلقاء الكرة في ملعب حماس لعرقلة إتمام الصفقة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّ إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تراجع حماس بالقبول بالصفقة، يدل على أن هناك نية مبيتة من نتياهو للمحاولة بعرقلة إعلان وقف إطلاق النار بأنه سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

نتنياهو يلقي الكرة في ملعب حماس لعرقلة الصفقة

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هناك محاولة من نتنياهو لإلقاء الكرة في ملعب حماس؛ للقول بأن من يعرقل إتمام هذه الصفقة هي حركة حماس وليست إسرائيل، مشيرا إلى أنّ هناك اتهاما بأن حماس تراجعت عن التفاهمات التي جرى التوصل إليها ويقصد بذلك في ملف أسماء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين وحق النقد لدى الإسرائيليين في الاعتراض على بعض الأسماء التي قد تطلب منها حماس أن يكونوا ضمن هذه الصفقة.

نتنياهو العقبة الأساسية أمام الصفقة

وتابعت: «لكن حماس أعلنت عن التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء بالأمس، بالتالي العقبة الأساسية اليوم هو نتنياهو، إذ يحاول التأكد من عدم خسارته لأي مقاعد أو التشكيلة النهائية للائتلاف الحكومي بسبب تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير».