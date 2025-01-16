الجيش الأوكراني: استهدفنا مستودع نفط روسي في منطقة فورونيج

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، عن استهدافه مستودع نفط روسي في منطقة فورونيج، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول روسي عن اندلاع حريق في مستودع نفط بمنطقة بريانسك غربي روسيا، نتيجة هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

وأوضح ألكسندر بوجاماز، حاكم منطقة بريانسك، عبر قناته على تطبيق تليجرام، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت المقذوف قبل وصوله، إلا أن المتفجرات سقطت على المنشأة النفطية في مدينة كلينتسي.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الهجوم الذي وقع الليلة الماضية لم يسفر عن وقوع قتلى أو إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن خدمات الطوارئ أن الحريق امتد على مساحة 1000 متر مربع صباح اليوم.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك في وقت مبكر من الجمعة الماضي.

وتأتي هذه الهجمات الأوكرانية، التي تشمل استخدام طائرات مسيرة وصواريخ، كرد على العمليات العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.