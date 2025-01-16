حي وسط الإسكندرية يدشن حملة توعوية عن الحفاظ على شبكة الصرف

شن حي وسط الإسكندرية بقيادة مصطفي العرابي رئيس حي وسط الإسكندرية، وبالتعاون مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بقيادة اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حملة توعوية للمواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي لحي وسط ،عن كيفية الحفاظ على شبكة الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق بين إدارة العلاقات العامة والإعلام بحي وسط، والإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف الصحي، وذلك تفعيلًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة.

وأضاف بيان الحي الصادر اليوم، أن الحملة تهدف تعزيز الوعي حول أهمية المحافظة على شبكة الصرف الصحي.وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها، مثل التخلص من الزيوت المستخدمة في الطهي أو بقايا الطعام وقشور الخضروات في البلاعات، واستخدام سلة المهملات بدلًا من ذلك.

كما تضمنت الحملة طرق التواصل مع الشركة في حالة الشكاوي ،سدد شبكات الصرف، أو تراكم مياه الأمطار، وكيفية توصيل المواطن لشكواه لحلها في أسرع وقت ،من خلال الخط الساخن للشركة على مدار الساعة. كما تم توزيع مطبوعات على المواطنين للتأكيد على رسائل التوعية

ويأتي ذلك في إطار التكامل بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطن السكندري. وجاري العمل.