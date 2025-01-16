ads
الخميس 16 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حي وسط الإسكندرية يدشن حملة توعوية عن الحفاظ على شبكة الصرف

حي وسط الإسكندرية
حي وسط الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شن حي وسط الإسكندرية بقيادة مصطفي العرابي رئيس حي وسط الإسكندرية، وبالتعاون مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بقيادة اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حملة توعوية للمواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي لحي وسط ،عن كيفية الحفاظ على شبكة الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق بين إدارة العلاقات العامة والإعلام بحي وسط، والإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف الصحي، وذلك تفعيلًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة. 

وأضاف بيان الحي الصادر اليوم، أن الحملة تهدف  تعزيز الوعي  حول أهمية المحافظة على شبكة الصرف الصحي.وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها، مثل التخلص من الزيوت المستخدمة في الطهي أو بقايا الطعام وقشور الخضروات في البلاعات، واستخدام سلة المهملات  بدلًا من ذلك.

كما تضمنت الحملة طرق التواصل مع الشركة في حالة الشكاوي ،سدد شبكات الصرف، أو تراكم مياه الأمطار، وكيفية توصيل المواطن لشكواه لحلها في أسرع وقت ،من خلال الخط الساخن للشركة على مدار الساعة. كما تم توزيع مطبوعات على المواطنين للتأكيد على رسائل التوعية

ويأتي ذلك في إطار التكامل بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطن السكندري. وجاري العمل.

الإسكندرية السلوكيات الخاطئة الصرف الصحي بالإسكندرية المركز التكنولوجي اللواء محمود نافع حي وسط الإسكندرية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة الصرف الصحى بالإسكندرية شركة الصرف الصحي