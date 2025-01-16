وزير الخارجية: مصر ستواصل جهودها لتنفيذ الالتزامات في اتفاق غزة

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، أن مصر ستواصل جهودها لتنفيذ الالتزامات في اتفاق غزة بالتنسيق الكامل مع قطر والولايات المتحدة.

تمكنت إسرائيل وحركة حماس، أمس الأربعاء من التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل رهائن محتجزين في قطاع غزة ومعتقلين فلسطينيين، وذلك بعد أكثر من 15 شهرا من حرب دامية.

وفور الإعلان عن الاتفاق، بدأ آلاف الفلسطينيين في أنحاء مختلفة من قطاع غزة بالاحتفال.

وفي تصريحات صحفية بمقر الأمم المتحدة، أشاد الأمين العام أنطونيو جوتيريش بالوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، على جهودهم المتفانية للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وقال إن التزامهم الثابت تجاه إيجاد حل دبلوماسي، كان مهما في تحقيق هذا الإنجاز.