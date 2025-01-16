محافظ سوهاج يناقش تعديل مواعيد فتح وغلق بعض المواقع الأثرية

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اجتماعًا لمناقشة مواعيد فتح وغلق عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، بالإضافة إلى متحف سوهاج القومي، وبحث تعديل بعض المواعيد لتتناسب مع زيارات الأفواج السياحية التي تتوافد على المحافظة، بما يخدم حركة السياحة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أسامة المصري، مدير عام السياحة بالمحافظة، وعلاء القاضي، مدير متحف سوهاج، وحمادة إمام نائبًا عن مدير الإدارة العامة للآثار المصرية بسوهاج، حيث تم استعراض خطة تحسين وتطوير المنشآت السياحية في سوهاج، وسبل زيادة المنتج السياحي بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في أعداد السياح الوافدين.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لدراسة إمكانية تعديل مواعيد فتح وغلق بعض المواقع الأثرية في سوهاج، وذلك بما يتناسب مع الجداول الزمنية لزيارة الأفواج السياحية، كما اقترح إضافة فترة عمل مسائية لمتحف سوهاج القومي لتمكين الزوار من زيارة المتحف في أوقات متعددة خلال اليوم.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق المشترك مع وزارة السياحة والآثار لتطوير بعض المناطق الأثرية الواعدة في المحافظة، والعمل على فتح بعض المواقع الأثرية الجديدة للزيارة خاصة التل الأثري بالديابات، أحد المواقع الأثرية الواعدة، وذلك في إطار دعم السياحة وتنشيط الحركة السياحية في سوهاج.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير وتنشيط قطاع السياحة، وجعل سوهاج واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر، مستفيدين من ثرواتها التاريخية والحضارية الغنية.

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