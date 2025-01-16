بالفيديو.. كاتب صحفي صيني: إقبال واسع على معرض الحضارة المصرية في شنجهاي

قال نادر رونج، الكاتب الصحفي الصيني، إن هناك إقبالًا واسعًا من الجمهور الصيني على معرض "على قمة الهرم" للحضارة المصرية القديمة، حيث لا يمكن الحصول على التذاكر إلا عبر شرائها قبل عدة أشهر، مضيفًا أن المعرض يشهد إقبالًا يوميًا كبيرًا من الزوار، والعديد منهم ليسوا من مدينة شنجهاي فقط، بل من مناطق مختلفة من الصين، موضحًا أن 70% من الزوار هم من خارج المدينة، بالإضافة إلى الزوار الأجانب.

وأشار رونج، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المعرض هو أول تعاون بين متحف شنجهاي، وهو متحف صيني رسمي، والحكومة المصرية لعرض أحدث اكتشافات الآثار المصرية، لافتًا إلى أن 95% من القطع المعروضة هي قطع أثرية وصلت إلى آسيا لأول مرة، مما يعكس أهمية هذا المعرض في تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والصين.

وتابع الكاتب الصحفي قائلاً: "الكثير من أصدقائي قد زاروا المعرض، وهناك من خططوا لزيارته هذا العام"، مؤكدًا أن الإقبال على المعرض من الجمهور الصيني هو إقبال كبير للغاية، مما يعكس اهتمامهم الكبير بالحضارة المصرية القديمة.