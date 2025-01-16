كأس مصر.. حسن صابر يقود الإسماعيلى لمواجهة إنبي

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إنبي، وذلك بعد قليل على ملعب “استاد بتروسبورت”، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل فريق الإسماعيلى كالتالى:

حارس مرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: حاتم سكر ، محمد عمار ،عبد الكريم مصطفى ،

خط الوسط: محمد خطاري ، عبد الرحمن الدح ،عماد حمدي، محمد حسن، إيريك تراوري ، على الملواني

خط الهجوم: حسن صابر .

البدلاء: أحمد عادل، محمد بيومي، هشام محمد، محمد عبد السميع، عبد الله محمد، عمر القط ،مروان حمدي، نادر فرج، عبد الرحمن كتكوت.