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الخميس 16 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

تعرف على مواد امتحانات الثانوية العامة وفق النظام الجديد

تعرف علي مواد امتحانات
تعرف علي مواد امتحانات الثانوية العامة وفق النظام الجديد
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حددت وزارة التربية والتعليم مواد امتحانات الثانوية العامة وفق النظام الجديد الذي يطبق على طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام.

وجاءت هذه المواد كالتالي:

  • مواد تخصص يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء.
  • مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء.
  • مواد تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء.
  • مواد عامة خارج المجموع وهي مواد نجاح ورسوب، وتشمل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

https://youtube.com/shorts/DxLZqpmRW4Q

التربية الوطنية التربية الدينية الأدبي الثانوية الثانوية العامة العلوم شعبة الرياضيات شعبة العلوم وزارة التربية والتعلي