محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف بشوارع حي غرب شبرا الخيمة

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، لأعمال الرصف التي تتم بشارع الخمسين بحي غرب شبرا الخيمة.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الطرق وشركة المقاولون العرب المسند إليها الأعمال بهدف تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة تيسيرا للحركة المرورية للمواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدن والقرى.

وجرى استكمال أعمال تكسير الأسفلت القديم بشارع الخمسين وعمار بن ياسر وأبو المنجا إذ يتم اعمال التكسير الأسفلت القديم بشارع الخمسين بطول حوالي 190م ومتوسط عرض 20م بالإضافة إلى الكشف عن مطابق الصرف الصحي وتعليتها بمستوى سطح الرصف كما يتم بشارع عمار بن ياسر توريد بلاط الانترلوك تمهيدا لأعمال التركيب بطول حوالي 85 م ومتوسط عرض 10م وفى شارع أبو المنجا يتم أعمال تكسير الاسفلت القديم بطول حوالي 220 م ومتوسط عرض 6 م.

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة أن يتم إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة مشددا على تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء بتنفيذ أعمال الرصف بالشوارع الداخلية و تركيب بلاطات الانترولوك ، وأيضاً الرصف بالأسفلت بما ساهم في تسهيل حركة المواطنين ، وتحقيق الشكل الجمالى بهذه الشوارع على الوجه الأكمل.

ويذكر أن التكلفة الإجمالية لمشروع خطة الرصف حوالي 340 مليون جنيه، حيث سيتم الرصف بمراكز ومدن وأحياء المحافظة تحت إشراف أساتذة من كليات الهندسة بجامعة بنها.