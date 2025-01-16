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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل تحرير الأمن طفلا مختطفا في البحيرة

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة من (مالك مزارع دواجن - مقيم بدائرة المركز) بخروج نجله طالب سن 8، متجهًا للمدرسة وعدم عودته وأضاف بتلقيه إتصال هاتفى من مجهولين وطلب فدية مبلغ مالى مقابل إعادة نجله.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص، ربة منزل – مقيمين بدائرة المركز) ومكان الطفل المحتجز بمسكن أحدهم.
عقب تقنين الإجرءات تم ضبطهم وتم تحرير الطفل، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بإستدراج الطفل حال توجهه للمدرسة وإصطحابه بسيارة ملاكى ملك أحدهم والإتصال بوالده وطلبوا منه مبلغا ماليا نظير إعادة نجله، وتم بإرشادهم ضبط السيارة، والهاتف المحمول المستخدمين فى الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة مزارع دواجن