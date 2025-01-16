محافظ كفرالشيخ: إزالة 26 إعلانًا مخالفًا بالحامول

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إزالة 26 إعلانًا مخالفًا بمركز الحامول، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، فضلاً عن تحرير 12 محضرًا للمخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار حملات مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، تحت إشراف المهندس السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، ومحمد السعيد، مدير إدارة الدعاية والإعلانات بديوان عام المحافظة، ووحدة التدخل السريع.



أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان، موجهًا بالاستمرار في التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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