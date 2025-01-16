رئيس جامعة سوهاج يعلن الموافقة على إنشاء 4 ملاعب رياضية متعددة

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إنشاء ٤ ملاعب رياضية متعددة علي أرض الجامعة الجديدة، بهدف دعم الأنشطة الرياضية وتوفير بيئة صحية وآمنة لطلاب الجامعة وشباب المحافظة، معرباً عن شكره لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لتعزيز الأنشطة الرياضية، بما ينعكس إيجابيًا على تنمية القدرات البدنية والنفسية لدي الشباب.

وأكد النعماني، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالاستثمار في العنصر البشري ودعم الأنشطة التي تُعزز من تطور الطلاب على كافة الأصعدة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤية الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تضع الشباب في قلب عملية البناء والتنمية.

وفي هذا الصدد استقبل رئيس الجامعة المهندس أيمن السيد مندوب وزارة الشباب الرياضة، خلال زيارته للجامعة والذي أشاد بالإمكانات المتوفرة في مقر الجامعة الجديد، موضحاً ان وزارة الشباب والرياضة سوف تقوم بإنشاء 2 ملعب خماسي نجيل صناعي (متعدد الأغراض) و2 ملعب خماسي ترتان (متعدد الأغراض) بهدف خدمة قطاع الشباب من طلاب الجامعة وشباب مدينة سوهاج بصفة عامة، وطلاب كلية علوم الرياضة بصفة خاصة،

ومن جانبه اكد الدكتور مؤمن عبد العزيز القائم بعمل عميد كلية علوم الرياضة أهمية هذه الملاعب في دعم العملية التعليمية بالكلية تحت مسماها الجديد، بما يواكب تطورات اللوائح والبرامج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.

وأضاف الدكتور ممدوح السيد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تلك المشروعات سوف تساهم في استقطاب البطولات الجامعية المحلية والاقليمية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الرياضية، مما يُعزز من صحتهم العامة وينمي روح التعاون والعمل الجماعي لديهم.

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