تعرف على الوسائل الرئيسية والأساسية لتلقي الشكاوي والبلاغات بمحافظة الجيزة

نوهت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية " الفيس بوك " ان الوسائل الرئيسية والأساسية لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين لسرعة التعامل معها هي من خلال رقم واتس اب ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ والخط الساخن ١١٤ او عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg او عبر الخط الساخن للمنظومة ١٦٥٢٨

بالإضافة إلى ارقام غرف العمليات وإدارة الأزمات وهي على أرقام الخطوط التالية 35855722- 35863004- 35869193- 35869371 .

وتشير محافظة الجيزة إلي ان تلك هي الطرق الرسمية لتلقي الشكاوي من المواطنين نظراً لوجود مختصين مدربين يعملون علي تلقي تلك الشكاوي والتعامل معها وحلها بالتعاون مع الجهات المعنية وما دون ذلك لا يتم الالتفات اليه .

كما تؤكد محافظة الجيزة ضرورة أن تكون الشكوي مرفق بها اسم مقدم الشكوي والرقم القومي له مع مراعاة الالتزام بالآداب العامة في سرد تفاصيل الشكوي وان لا تحتوي علي اتهامات او ألفاظ نابية.