"نقل النواب": دعم مصر لوقف إطلاق النار في غزة يعكس دورها الريادي لحفظ استقرار المنطقة

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار على غزة.

وأكد عابد، أن هذا الموقف يعكس الدور الريادي والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها مصر في دعم الاستقرار الإقليمي وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.

وأشار عابد ، إلى أن الجهود المصرية المتواصلة، والتي تركزت على التهدئة ووقف التصعيد، تعكس حرص القيادة السياسية على تجنيب المنطقة مزيدًا من الدمار والدماء، موضحا أن مصر تعمل بكل الوسائل الدبلوماسية والسياسية لضمان تنفيذ الاتفاق بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويؤدي إلى تخفيف معاناته.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية الدور المحوري الذي لعبته مصر في الوساطة بين الأطراف المختلفة، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية وحامية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وطالب عابد، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان تنفيذ الاتفاق، والعمل على إيجاد حل دائم وشامل يعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن الاستقرار في المنطقة.

وأكد عابد، ان الموقف المصري يتسم بالثبات والتوازن، ويعبر عن رؤية استراتيجية تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي، مشددًا على ضرورة الالتفاف حول القيادة المصرية ودعم جهودها لإرساء السلام وتحقيق العدالة في القضية الفلسطينية.