محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بدسوق

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بقرية شابة، بمدينة دسوق، على مساحة 51000م2 بنحو 12 فدانًا، بطاقة 600 طن/يوم، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المصنع يخدم مركزي دسوق، وفوه، ويتم تنفيذ المشروع خلال 22 شهرًا، ضمن مشروع تطوير مصرف كتشنر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة في مشروع تطوير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، لتحسين الصحة العامة والوضع البيئي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدسوق ضمن 3 مصانع يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، والتي تسهم فى حل مشكلة تراكم القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مما يخلق فرص عمل جديدة للشباب، ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة فى المحافظة، مشيرًا إلى أن العمل جاري على تنفيذ مشاريع أخرى لتحسين البنية التحتية للمحافظة، مؤكدًا على تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كتشنر بنطاق القرى الواقعة على المصرف فى محافظة كفرالشيخ، لتحسين جودة المياه بمصرف كتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحي وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المار بها كتشنر.

واستكمل محافظ كفر الشيخ، أن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون المخلفات الصلبة، والذي بدوره يعزز تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة فى جميع المحافظات، ودعم منظومة النظافة من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وجمع ونقل المخلفات الصلبة، وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي، مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المحافظة، مضيفًا أن مكون المخلفات الصلبة جزءًا من برنامج أكبر يستهدف إزالة التلوث من مصرف كتشنر من خلال نهج متكامل، يركز على مياه الصرف الصحى، وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات البنية المقترحة داخل المحافظة تتضمن عدة محطات للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية وهي "محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية فى مدينة كفر الشيخ، والتي تقع بنطاق قرية الحمراوي، على مساحة 30 ألف متر مربع حوالى 7 أفدنة، بطاقة 600 طن/يوم، وتخدم مدينة كفر الشيخ ومدينة قلين، ومدينة سيدي غازي، ومدينة مسير، محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة دسوق، والتي تقع فى منطقة دسوق، على مساحة 51000م2 بنحو 12 فدان، بطاقة 600 طن/يوم، والتي تخدم مدينة دسوق، ومركز فوه، محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة الحامول، والتي تقع في قرية البنا، على مساحة 59100م2 بنحو 14 فدان، بطاقة 600 طن/يوم والتي تخدم مدينة الحامول ومدينة الرياض، ومركز بلطيم، ومدينة برج البرلس، ومدينة مصيف بلطيم.

‏‎وكلف محافظ كفر الشيخ، بتسهيل تنفيذ المشروعات وتقديم كل الدعم لنجاحها، وذلك لتحسين الصحة العامة والوضع البيئي، وتقليل التلوث، وخلق فرص عمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، وتحسين جودة المياه فى مصرف كتشنر الذى يعد أحد أهم مصادر الري في المحافظة، ومواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتا أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.

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