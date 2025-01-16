جامعة بنها تنظم زيارة ميدانية لقيادة قوات الصاعقة المصرية

نظمت جامعة بنها زيارة ميدانية برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة إلى قيادة قوات الصاعقة المصرية بالقوات المسلحة نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون والتنسيق مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تنمية الوعي والانتماء الوطني لدى طلاب الجامعات المصرية وتعريفهم بقدرات وإمكانات قواتهم المسلحة في مختلف وحداتها.

وتضمنت فعاليات الزيارة عرضًا لفيديو عن وحدات الصاعقة منذ نشأتها، وأدوار مؤسسها وأبرز قياداتها، وآليات اختيار أفرادها وتدريبهم، بالإضافة لعرض لمختلف المهام التي قاموا بتنفذها، كما شاهد الطلاب بعض التدريبات الميدانية لأفراد الصاعقة.

الجدير بالذكر أن قوات الصاعقة المصرية قدمت أروع الأمثلة في التضحية والفداء على مدار تاريخها، وذلك لقدرة وجاهزية أفرادها على القيام بالعديد من العمليات ذات الطابع الخاص ومنها معركة شدوان مرورا بحرب الاستنزاف وحتى الآن والمتمثلة في الحرب على الإرهاب.