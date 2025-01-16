سكرتير بني سويف يبحث سبل تسريع وتيرة العمل بملف التصالح

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اجتماعًا موسعا ، بحضور رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية وأعضاء اللجان الفنية بالوحدات المحلية وأعضاء اللجنة التنسيقية للتصالح بديوان عام المحافظة وجهات الولاية والمتغيرات المكانية والإسكان والزراعة والأوقاف، لمتابعة سير العمل بملف التصالح في ضوء التعديلات التي تم إقرارها على القانون 187 لسنة 2023.

وناقش السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين بكل مركز "على حدة"، حيث تم استعراض موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات والإدارات المعنية وشهادات البيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين ومدى تقدم العمل في فحص تلك الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بجانب متابعة سير عمل اللجان الفنية.

وقد أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم " بتسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات ضمن الإطار الزمني المحدد، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وضرورة تذليل أية معوقات والتيسير على المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، موجًها رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في تكثيف الجهود، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز.