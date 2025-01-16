إضافة 4 كتب جديدة بتطبيق "توت" المجاني للأطفال

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، إضافة 4 كتب جديدة إلى موقع وتطبيق "توت" الإلكتروني المجاني المخصص لكتب ومجلات الأطفال بوزارة الثقافة، في سياق التحديث الأسبوعي للتطبيق.

الكتب ضمن سلسلة كتاب "قطر الندى"، جاء أولها بعنوان "الذئب العجوز" تأليف الدكتورة إيمان سند، ورسوم محسن عبد الحفيظ، ويتناول قصة تدور أحداثها في إطار مشوق حول الذئب الذي يتحايل على راعي الغنم لمساعدته في حراسة الأغنام.

الكتاب الثاني بعنوان "بيكيا بيكيا" تأليف صلاح عطية، ورسوم محسن عبد الحفيظ أيضا، ويضم مجموعة قصص قصيرة ذات قيم تربوية منها: "مدفعية جاسر، جحش وحشي وزرافة، الفارو والبومة، مكر الثعالب، وشجرة العدل" بالإضافة إلى القصة التي تحمل عنوان الكتاب.

الكتاب الثالث بعنوان "سرب الكتب الطائرة"، تأليف محمود أبو عيشة، ورسوم الدكتورة رحاب البارودي، ويقدم فكرة مبتكرة عن أهمية القراءة من خلال حديث يدور بين الكتب في مجالات الموسيقى، الشعر، والتاريخ وغيرها.

أما الكتاب الرابع فهو "فرحة ومزيكا" ويضم 11 قصيدة للشاعرة أمل جمال، ومنها: "كان فيه سحابة، ضل وخضرة، قبطي يعني مصري، أعيادنا المصرية، يا فيل يا صاحبي، أنا سمكة، عيد شم النسيم، مولد نبينا، الحج، بلبل، عظم شهيدك"، ورسوم الكتاب لأحمد عبد العظيم.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود فريق موقع وتطبيق "توت" المستمرة لتقديم تجربة تعليمية وترفيهية شاملة تناسب احتياجات الأطفال مع التركيز على تعزيز القيم الإيجابية والمهارات الحياتية.

ويوفر التطبيق مجموعة متنوعة من مطبوعات الهيئة المخصصة للأطفال، منها: كتب ومجلة "قطر الندى"، وإصدارات المركز القومي لثقافة الطفل، ويتم تحديثه أسبوعيا بكتب جديدة تتنوع بين القصص التفاعلية، والروايات المصورة، مع إمكانية تصفحها بسهولة عبر الأجهزة الإلكترونية المختلفة، بهدف تشجيع القراء الصغار على القراءة بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية.



