أكرم حسني يشارك جمهوره صورة جديدة من كواليس مسلسل "الكابتن"

شارك الفنان أكرم حسني جمهوره صور تجمعه بالفنانة أية سماحة من كواليس تصويرمسلسله الرمضاني الجديد "الكابتن" ذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستجرام".

وكتب أكرم تعليقا على الصور:"صباح الفل يا سما، أية سماحة، الكابتن، رمضان 2025".

يشارك في بطولة المسلسل كوكبة من النجوم أبرزهم سوسن بدر، أية سماحة في دور خطيبة الكابتن، رحمة أحمد، محمد رضوان، سامي مغاوري، قصة أيمن الشايب، تأليف عمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

يدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مميز، مكون من 15 حلقة، حيث يجسد أكرم حسني دور كابتن طيار يتسبب في حادثة تؤدي إلى موت ركاب طائرته، مما يدخله في سلسلة من المواقف الكوميدية التي تعكس التغيرات التي تطرأ على حياته الشخصية والمهنية.

يشار إلى أن أكرم حسني شارك في رمضان 2024 بمسلسل "بابا جه"، حيث قدم شخصية هشام الذي يواجه صعوبات في حياته بسبب فقدانه وظيفته نتيجة لجائحة كورونا، ليضطر للعمل كـ"أب للإيجار"، في إطار اجتماعي كوميدي.