المفوضية الأوروبية: سنخصص 120 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في غزة

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات جديدة لقطاع غزة بقيمة 120 مليون يورو.

وذكرت المفوضية في بيان رسمي أن إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لقطاع غزة منذ عام 2023 تجاوز 450 مليون يورو، بالإضافة إلى عمليات الجسر الجوي التي نقلت أكثر من 3800 طن من المساعدات.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالتعاون مع الشركاء المحليين لضمان إيصال المساعدات بسرعة وفعالية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

من جهتها، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن "اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن يمثل بارقة أمل طال انتظارها في المنطقة"، لكنها أشارت إلى أن "الوضع الإنساني في غزة لا يزال مأساويًا".

وأضافت أن أوروبا ستخصص 120 مليون يورو إضافية كمساعدات خلال عام 2025، إلى جانب كميات كبيرة من المساعدات العينية لدعم الفلسطينيين.

وفقًا للبيان، ستتضمن الحزمة الإنسانية مساعدات غذائية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، ومساعدات طبية لدعم المرافق الصحية وتوفير الإمدادات اللازمة، بالإضافة إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي وتوفير مستلزمات الإيواء. وسيتعاون الاتحاد الأوروبي مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لضمان سرعة وكفاءة تسليم المساعدات.

على صعيد آخر، أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة عن نجاح الوساطة بين طرفي النزاع في غزة، حيث تم التوصل إلى اتفاق يتضمن تبادل الأسرى والمحتجزين، ووقفًا دائمًا لإطلاق النار. من المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في 19 يناير 2025.

يتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، تبدأ الأولى ومدتها 42 يومًا بوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين ورفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى منازلهم في غزة.

كما تشمل المرحلة الأولى تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وتوفير مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم جراء الحرب.