محافظ الجيزة: قوافل بيطرية لفحص وعلاج الخيول والإبل بنزلة السمان

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري لفحص وعلاج الخيول والأبل بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم لخدمة الأفواج السياحية بالمنطقة الأثرية وذلك تنفيذا لفاعليات البرنامج الوطني" معا لحماية الخيول والإبل " بالتعاون بين وزارات الزراعة والسياحة والآثار.

وأسفرت القافلة البيطرية عن علاج ١٧٢٠ حيوان من الخيول والأبل، وعلاج ٣٤٢ خيل من نزلات البرد والنزلات الشعبية، وعلاج ١١٧ خيل من التهابات المفاصل والعرج، وعلاج ٣٢٠ جمل ضد الطفليات، وعلاج ٢٤٣ من الخيول والابل من أمراض سوء التغذية والضعف العام.

كما تمكنت القافلة من علاج ٢٥٧ حيوان من الأمراض الباطنية ، وتجريع ٤٠٠ رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان ، ورش ٥٠٠ رأس ضد الطفيليات الخارجية وعلاج ٣٦ حاله خيول من الجراحات البسيطة وعلاج للحافر.

كما قامت مديرية الطب البيطري بتنظيم ندوات إرشادية لتوعية المربيين عن اهم امراض الخيول والابل والرعاية الصحية السليمة وكيفية التعامل معهم.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بضرورة الاستمرار في تطبيق فعاليات البرنامج بصفة دورية ومستمرة بجميع المواقع الأثرية بالمحافظة لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيراً إلى أنه سيكون هناك قوافل بيطرية تجوب كافة المناطق الأثرية وتقوم بالكشف على الحيوانات الأليفة الموجودة بها، بجانب تخصيص بعض العيادات المتنقلة بها.