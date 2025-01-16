مدبولي: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير فرصة للترويج لكنوز حضارتنا القديمة

الخميس 16/يناير/2025 - 01:51 م

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر مجلس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء، أنه يجري العمل على أن تكون احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، على أعلى مستوى دولي لتعبر عما تحقق من تقدم في مختلف المجالات، خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، فرصة كبيرة للترويج لكنوز الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح مدبولي، أن الحكومة ماضية في النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره أحد القطاعات الواعدة لتحفيز مختلف الأنشطة الاقتصادية.