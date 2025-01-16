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الخميس 16 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدًا.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بالمرج

قطع المياه
قطع المياه
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق "المرج الشرقية – المرج الغربية – شارع عين شمس ومتفرعاته – شارع مؤسسة الزكاة ومتفرعاته – منطقة الخصوص"، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة الموافق 17-1-2025 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي السبت الموافق 18-1-2025 ولمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لقيامها بأعمال تغيير محابس أقطار 800 مم بطلمبات طرد محطة مياه المرج.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.

هذا وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

انقطاع المياه عن بعض المناطق انقطاع المياه عن مناطق سيارات مياه صالحة للشرب مياه الشرب بالقاهرة المرج