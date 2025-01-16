غدًا.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بالمرج

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق "المرج الشرقية – المرج الغربية – شارع عين شمس ومتفرعاته – شارع مؤسسة الزكاة ومتفرعاته – منطقة الخصوص"، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة الموافق 17-1-2025 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي السبت الموافق 18-1-2025 ولمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لقيامها بأعمال تغيير محابس أقطار 800 مم بطلمبات طرد محطة مياه المرج.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.

هذا وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.