خبير: المعارض الخارجية تساهم في تعزيز السياحة المصرية عالميًّا| فيديو

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن المعارض الخارجية تلعب دورًا كبيرًا في التعريف بالسياحة المصرية، حيث تتيح عرض مصر الثقافية والمعالم السياحية المميزة عبر هذه الفعاليات، مضيفًا أن هذه المعارض تمثل منصة هامة لعرض التنوع السياحي الكبير في مصر، مثل السياحة الطبية، الشاطئية، والثقافية، مما يساهم في زيادة وعي الزوار بأهمية المعالم السياحية المصرية.

وأشار كارم، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن فتح أسواق جديدة من خلال هذه المعارض يساهم بشكل كبير في جذب السياح إلى مصر، حيث يستطيع العالم التعرف على ما تقدمه البلاد من مقومات سياحية متنوعة، هذه الفعاليات تساهم في جذب أعداد كبيرة من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتابع كارم قائلًا: "مصر بدأت في الفترة الأخيرة وضع سياسة سياحية مميزة، مما يساعد في إدراجها ضمن قوائم الوجهات السياحية العالمية، هذا التقدم الملحوظ في قطاع السياحة يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية هامة، ويعكس التنوع الثقافي الذي تقدمه البلاد".