محافظ كفرالشيخ يُِِوقف موكبه للحديث مع المزارعين في حقولهم

التقى اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، خلال جولته بعدد من المزارعين في حقولهم، حيث قام بالتواصل المباشر مع الفلاحين.

واستمع محافظ كفرالشيخ عن كثب إلى التحديات التي يواجهها المزارعون، حيث تطرقت المناقشات إلى أبرز التحديات المتعلقة بالإنتاج الزراعي، والطرق العملية لحلها، مما يعكس اهتمامه البالغ بحياة المزارعين واحتياجاتهم اليومية ورغبته الصادقة في تقديم الدعم لهم وحل مشكلاتهم.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن الدولة توفر كافة الإمكانيات اللازمة لدعم القطاع الزراعي، فضلاً عن تحسين بنية الري الزراعي وتطبيق أساليب الري الحديثة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الوعي لدى المزارعين باستخدام الأسمدة والمبيدات بشكل علمى يحقق عائد إنتاجي أعلى، وكذلك تحسين جودة المحاصيل لتشجيع المزارعين، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار فى الإنتاح الحيوانيّ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، مديرية الزراعة بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية لتنظيم ندوات إرشادية وقوافل زراعية ومدارس حقلية لتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة الحديثة، ومكافحة الآفات، وترشيد استخدام المياه، وتربية الماشية؛ بهدف رفع الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الدخل الزراعي للمزارعين.