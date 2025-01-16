محافظ بني سويف يُراجع الترتيبات النهائية لامتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل التعليم التجهيزات والترتيبات النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2025/2024،والتي تعقد على مدار أسبوع كامل ، بداية من "السبت المقبل" 18 يناير الحالي بمادة اللغة العربية والخط والإملاء"بجانب التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط"، على أن تختتم الخميس 23 من نفس الشهر بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

حيث يؤدي ما يزيد عن 64 ألف طالبا وطالبة الامتحان خلال 320 لجنة على مستوى المحافظة موزعين على قطاعين: قطاع " أ" ويشمل 158 لجنة بإجمالي 33710 طالبا وطالبة ويضم إدارات (بني سويف ، الفشن ، الواسطى) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية وقطاع "ب " ويشمل 162 لجنة بإجمالي 31695 طالبا وطالبة ويضم إدارات ( ببا ، اهناسيا ، سمسطا ، ناصر).

ووجه المحافظ بالتنسيق بين رؤساء المدن والقرى ومديري إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات ،مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات ،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على أعمال وسير الامتحانات.

فيما أكدت وكيل الوزارة أمل الهواري ، أن المديرية أنهت استعداداتها لبدء ‏امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي لهذا العام ،مشيرة إلى ترؤسها عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية، مع موجهي عموم المواد ومديري إدارات التعليم ورؤساء اللجان ورؤساء لجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة ومسؤولي الأمن والشؤون القانونية والمتابعة وشؤون الطلاب والمطبعة السرية والإحصاء لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحانات والتأكيد على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب.

وخلال الاجتماع نوهت وكيل الوزارة إلى الإلتزام بحزمة من الضوابط والتعليمات الخاصة بتنظيم الامتحانات وخروجها بالشكل المطلوب ، والتي تضمنت التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية سواء رؤساء المدن والقرى ومديرية الأمن والصحة والكهرباء والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب من إضاءة جيدة وتأمين اللجان وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ للطلاب أثناء أداء الامتحانات، بجانب الانتهاء من تشكيل غرفة عمليات فرعية بالإدارات التعليمية متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب، وقد تم الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابة لتأمين وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة

كما لفتت وكيل التعليم إلى توجيهاتها لرؤساء اللجان بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية منفتح اظرف الأسئلة في موعدها ، والتوقيع على محضر تسليم الأسئلة وإحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

هذا بالإضافة إلى حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين ،والتشديد على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الشغب والغش، وذلك لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان ، مع ضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمديرية في حالة وجود اي حالة شغب لإبلاغ الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حرصًا على سلامة المعلمين وإلزام المشاغب بدفع قيمة اي تلفيات يتسبب بها.