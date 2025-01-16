تكريم السائقين بإدارة الحدائق بأسوان لجهودهم المتميزة والملموسة خلال الأيام الماضية

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه وفقاً للنهج الجديد الذى يتم تنفيذه خلال الفترة الحالية نعمل دائماً لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بإعتبار ذلك هو القاعدة الأساسية فى التعامل مع كافة العاملين والمسئولين، مع التركيز على الأولويات التى تهم المواطن والشارع الأسوانى.

تكريم السائقين التابعين لإدارة الحدائق بأسوان

وأكد ضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والإشغالات أولاً بأول، مع نشر سلات وصناديق القمامة، بجانب تنفيذ أعمال التشجير والتطوير والتجميل بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

تكريم السائقين التابعين لإدارة الحدائق

وفى هذا الإطار، كلف محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بتكريم السائقين التابعين لإدارة الحدائق التابعة للمحافظة من خلال منحهم شهادات تقدير وذلك تعبيرًا عن ما بذلوه من جهود متميزة وملموسة خلال الأيام الماضية ، ومعاونتهم لفرق الصيانة الفنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، فضلًا عن مساهمتهم فى الأعمال والمهام المكلفة بها الإدارة لتهذيب ورى الأشجار بمختلف المناطق والأحياء السكنية.