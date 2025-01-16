«الأغذية العالمي»: 80 ألف طن من الغذاء تنتظر الدخول إلى غزة

أكد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، أنه يجب ضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة دون عوائق، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر أن لديه 80 ألف طن من الغذاء كافية لإطعام أكثر من مليون شخص تنتظر الدخول إلى غزة.

أكد برنامج الأمم المتحدة أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمنح بصيصًا من الأمل، مشددًا على ضرورة ضمان وصول الإمدادات الإنسانية والعاملين في المجال الإغاثي دون أي عوائق إلى الفئات المحتاجة.

كانت إسرائيل وحركة "حماس" قد أعلنتا، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن تبادل المحتجزين، وذلك بعد مفاوضات صعبة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الأحد المقبل.

في هذا السياق، صرحت منظمات إغاثية بأنها تعتزم تكثيف عملياتها بشكل سريع في قطاع غزة فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وقال ديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، إن المنظمة ستعمل على توسيع نطاق وتأثير أنشطتها في القطاع "وفقًا للظروف المتاحة".

وأوضح أن "آثار هذه الحرب ستستمر لفترة طويلة، لكن هناك حاجة ملحّة لتسريع تدفق المساعدات الإغاثية العاجلة إلى المدنيين".

من جهتها، أكدت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة "ضخمة".

وتشير تقديرات يونيسف إلى وجود نحو 17 ألف طفل فقدوا والديهم أو انفصلوا عنهم، بالإضافة إلى نحو مليون طفل فقدوا منازلهم.