غدا.. "الفجوة بين الكنيسة والإعلام" سيمنار بمجمع القاهرة الإنجيلي

تنظم لجنة الإعلام والنشر بمجمع القاهرة الإنجيلي، سيمنار الفجوة بين الكنيسة والإعلام، برعاية كل من: الأكاديمية المسيحية للإعلام، نظرة للمستقبل، الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، جيل الصخرة، وذلك غدا الجمعة الموافق 17 يناير 2025، بالكنيسة الإنجيلية في المقطم.

وقالت لجنة الإعلام والنشر بمجمع القاهرة الإنجيلي، إن اللقاء يهدف إلى تطوير خدمة الميديا بالكنيسة والوصول الفعال للمخدومين عبر وسائل الميديا المتعددة ووضع الكنيسة على مسار أفضل نحو تواجد إعلامي فعال ومؤثر.

ويتضمن برنامج اللقاء محاضرة بعنوان "الفجوة بين الكنيسة والإعلام" تقدمها النائبة والإعلامية دينا عبد الكريم، ورشة عمل يتم فيها التدريب على "انتاج محتوى جذاب ومفيد" مع المخرجان مايكل محروس وشريف وهبة.