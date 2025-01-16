46788 شهيدا و110453 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46788 شهيدا و110453 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "غارات الاحتلال لم تتوقف رغم إعلان التهدئة؛ بل إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه بحقّ المواطنين في كل مناطق القطاع"؛ ما أسفر عن "سقوط 20 شهيدًا".

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم ، استشهاد 19 طفلا و24 سيدة من مدينة غزة منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط أكثر من 80 شهيدًا منذ الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.