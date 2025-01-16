التحقيق مع سائق نقل بتهمة تعريض حياه المواطنين للخطر في المرج

تباشر نيابة المرج التحقيق مع سائق سيارة نقل متهم بتعريض حياة مواطنين أعلى الطريق الدائرى بالقاهرة للخطر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا قيام سائق سيارة "نقل" برفع الصندوق الخاص بالمقطورة على جانبه أثناء سيره بالطريق الدائرى بمنطقة المرج بالقاهرة، معرضًا حياة المواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارة، وقائدها - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) وتبين "انتهاء تصريح تسيير المقطورة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.