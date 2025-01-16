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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق مع سائق نقل بتهمة تعريض حياه المواطنين للخطر في المرج

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تباشر نيابة المرج التحقيق مع سائق سيارة نقل متهم بتعريض حياة مواطنين أعلى الطريق الدائرى بالقاهرة للخطر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا قيام سائق سيارة "نقل" برفع الصندوق الخاص بالمقطورة على جانبه أثناء سيره بالطريق الدائرى بمنطقة المرج بالقاهرة، معرضًا حياة المواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارة، وقائدها - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) وتبين "انتهاء تصريح تسيير المقطورة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

أجهزة وزارة الداخلية أعلي الطريق الدائري المباحث الجنائية بمنطقة المرج تعريض حياة المواطنين للخطر سائق نقل