تحرير 17 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية فاسدة بحملة رقابية ببني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف " بشأن الإشارة إلى قيام الطب الوقائي بتنفيذ حملات رقابة ميدانية على 19 منشأة غذائية بمدينة الواسطى وقرية أبوصير، أسفرت عن تحرير 17 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية سارية، علاوة على إعدام 12كجم أغذية منتهية الصلاحية وتالفة ، فيما تم رصد منشأة تُدار بدون ترخيص وإخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.

ويأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة : د.أمنية حسن مدير الطب الوقائي،د.ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، جمعة عبدالمنعم كامل"مراقب أول أغذية بالواسطى" ومفتشي الأغذية بالإدارة :على حسين،حسن محمد،رمضان رمضان.