نانسي عجرم ترحب بتقديم ديو جديد مع هاني شاكر.. اعرف الحكاية

عبرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن ترحيبها بتقديم ديو غنائي جديد يجمعها بالفنان الكبير هاني شاكر، بعد أن أفصح عن رغبته في ذلك خلال لقاء تليفزيوني عبر برنامج "الفصول الأربعة" الذي يعرض على قناة "الجديد".

وشاركت نانسي مقطع الفيديو الذي تحدث خلاله هاني عن الديو مع نانسي وكتبت تعقيبا عليه:"شكرًا كتير عكلامك وأنا اكيد بحب كون بعمل مع فنان كله احساس اسمه ‎هاني شاكر ومن بلد قريب كتير لقلبي مصر أم الدنيا"، ذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إكس".

ويذكر أن نانسي عجرم تقف خلال الفترة الحالية على تحضيرات ألبومها الجديد الذي يتضمن أكثر من نوع موسيقى من بينها الروك وهي في مرحلة الاستماع لاختيار أغنية خليجية مميزة وضمها له على أن يتكون من أكثر من 10 أغاني، كما تحضر لطرح أغنية "طول عمري نجمة" نهاية يناير الجاري وهي أخر تعاون جمعها بالملحن الراحل محمد رحيم.