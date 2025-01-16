موقف أذرع إيران بالعراق واليمن من وقف إطلاق النار في غزة.. ومصير الهجمات على إسرائيل

سلطت مجلة "نيوزويك" الأمريكية الضوء علي موقف أذرع إيران في العراق واليمن من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة وتبادل الأسري، بالإضافة إلي مصير الهجمات علي إسرائيل.

وأعلنت أذرع إيران في العراق واليمن تعليق هجماتها على إسرائيل ردا على اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

الاتفاق، الذي تم التوصل إليه يوم أمس الأربعاء، والذي يأتي قبل أيام فقط من مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، وتسليم مقاليد البيت الأبيض إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل، أكده الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة.

ولم تؤكد إسرائيل الصفقة علنا بعد، والتي ستواجه تصويتا داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي والبرلمان الإسرائيلي.

لكن فصائل محور المقاومة المرتبطة بإيران، والتي انضمت إلى القتال ضد إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر 2023، بدأت بالفعل في الإشادة بالاتفاق باعتباره انتصارا لقضيتهم المشتركة، وإنهاء حرب متعددة الوجوه اجتاحت الشرق الأوسط.

وقال الأمين العام لحركة النجباء العراقية أكرم الكعبي، "بهذا التطور المهم نعلن تعليق عملياتنا العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي تضامنا مع وقفها في فلسطين وتعزيز استمرار الهدنة في غزة."

وأضاف الكعبي: "علي الكيان الصهيوني أن يعلم أنه في حالة ارتكاب أي حماقة من جانبه في فلسطين أو المنطقة ستقابل برد قاس وأن أصابعنا لا تزال على الزناد وأن صواريخنا وطائراتنا بدون طيار (مسيرات) جاهزة بالكامل. إذا عاودوا القتال فسنعود أيضا للقتال."

وأعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام، أن: "معركة الجماعة وصلت إلى نهايتها بإعلان وقف إطلاق النار في غزة."

وأصدر أيضا تحذيرا لإسرائيل، واصفا إياها بأنها "كيان خطير على الجميع"، لأن "استمرار احتلالها لفلسطين يمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة."

وقال مصدر من جماعة الحوثي، في تصريحات نشرتها المجلة، إن الموقف الرسمي للجماعة سيعلنه قريبا زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

يشار إلي أن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أعلن في مؤتمر صفحي يوم أمس الأربعاء، عن التوصل رسميا إلي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال رئيس وزراء قطر: "الجهود القطرية والمصرية والأمريكية نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وجاري العمل على إنهاء كافة الإجراءات التنفيذية الليلة. وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ في 19 يناير (الأحد المقبل). العمل مستمر مع إسرائيل وحماس بشأن خطوات تنفيذ الاتفاق. المرحلة الأولى من اتفاق غزة تشمل الإفراج عن 33 رهينة إسرائيليا."