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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الكرملين بشأن اتفاق غزة: أي تسوية تؤدي إلى تحقيق الأمن ستكون موضع ترحيب

الكرملين
الكرملين
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قال الكرملين بشأن اتفاق غزة، اليوم الخميس، إن أي تسوية تؤدي إلى تحقيق الأمن في غزة ستكون موضع ترحيب، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعرب الكرملين، أمس الأربعاء، عن "تفاؤل حذر" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أهمية إنهاء القتال نظرًا للوضع الإنساني الكارثي في المنطقة.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، خلال حديثه للصحفيين، أن "وقف إطلاق النار والهدنة يعدان أمرين بالغ الأهمية للسكان الذين ما زالوا في غزة، والذين يعانون من ظروف إنسانية غير مسبوقة إنهم بحاجة ماسة إلى إنهاء القتال وتوفير جميع أشكال المساعدات الإنسانية الممكنة".

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