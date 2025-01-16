وفد المنظمة البحرية الدولية يزور الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس الإدارة، وفد من المنظمة البحرية الدولية برئاسة إيفايلو فاليف مدير القسم الشرق أوروبي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون التقني بالمنظمة البحرية الدولية IMO، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية لافتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية في جمهورية مصر العربية.

واصطحب وفد المنظمة البحرية الدولي المختصين بكل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وتم التأكيد من الجانبين على الحرص الشديد على توطيد أواصر التعاون بين وزارة النقل ممثلة في منظومة النقل البحري المصري بكافة جهاتها والمنظمة البحرية الدولية مما سيساهم في تحقيق أعلى المعايير الدولية في أداء الأعمال والتشغيل بالموانئ المصرية ورفع تصنيفها الدولي بين كبرى الموانئ العالمية.

وفي ذات السياق فقد قامت هيئة ميناء الإسكندرية بالتعريف بإمكانياتها وقدراتها التشغيلية وما تشهده من تطويرات ومشروعات استثمارية قومية كبرى سيكون لها عظيم الأثر في تطوير منظومة النقل البحري المصري ودعم الاقتصاد القومي وصولًا إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية وتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتحويل الموانئ المصرية إلى مركز عالمي للتجارة والنقل واللوجستيات.